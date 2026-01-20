SKY Perfect JSAT CorpShs Aktie
WKN DE: A0MMJB / ISIN: JP3396350005
Erste Schätzungen: SKY Perfect JSAT mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
SKY Perfect JSAT wird voraussichtlich am 04.02.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 20,11 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 16,54 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 32,58 Milliarden JPY aus – das entspräche einem Plus von 5,63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 30,84 Milliarden JPY in den Büchern standen.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 7 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 79,30 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 67,43 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt von insgesamt 127,41 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 123,72 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.
