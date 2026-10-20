SKY Perfect JSAT CorpShs Aktie

SKY Perfect JSAT CorpShs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0MMJB / ISIN: JP3396350005

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
20.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SKY Perfect JSAT stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SKY Perfect JSAT präsentiert voraussichtlich am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 25,47 JPY je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 15,14 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 22,12 JPY je Aktie erzielt worden waren.

6 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 34,16 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 10,04 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 31,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 99,52 JPY, gegenüber 82,25 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten auf durchschnittlich 137,06 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 127,58 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SKY Perfect JSAT CorpShs

mehr Nachrichten

Analysen zu SKY Perfect JSAT CorpShs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SKY Perfect JSAT CorpShs 10,50 -0,94% SKY Perfect JSAT CorpShs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.10.26 Gold, Öl & Co. in KW 42: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.10.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 42
17.10.26 KW 42: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
17.10.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
16.10.26 KW 42: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX beendet Handel leichter -- DAX schlussendlich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Dienstag abwärts, während der deutsche Aktienmarkt letztlich kaum verändert tendierte. Die US-Börsen notieren fester. Die Märkte in Asien zeigten sich am Dienstag mehrheitlich mit Verlusten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen