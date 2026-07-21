Erste Schätzungen: SKY Perfect JSAT verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

SKY Perfect JSAT präsentiert in der voraussichtlich am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 23,71 JPY. Im Vorjahresquartal waren 19,41 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 10,31 Prozent auf 32,90 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 29,83 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 96,48 JPY, gegenüber 82,25 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 9 Analysten auf durchschnittlich 136,24 Milliarden JPY geschätzt, nachdem im Vorjahr 127,58 Milliarden JPY generiert wurden.

Redaktion finanzen.at