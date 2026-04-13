Erste Schätzungen: SKY Perfect JSAT zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SKY Perfect JSAT präsentiert in der voraussichtlich am 28.04.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich auf 18,35 JPY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte SKY Perfect JSAT ein EPS von 16,59 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 7 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 6,99 Prozent auf 34,09 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte SKY Perfect JSAT noch 31,86 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 9 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 82,04 JPY je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 67,43 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten im Schnitt von insgesamt 127,56 Milliarden JPY aus, im Gegensatz zu 123,72 Milliarden JPY im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at