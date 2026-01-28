Erste Schätzungen: SKYLARK legt Quartalsergebnis vor

SKYLARK wird voraussichtlich am 12.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 15,31 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SKYLARK noch ein Gewinn pro Aktie von 15,42 JPY in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll SKYLARK im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 115,36 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 106,45 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,37 Prozent gesteigert.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 4 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 76,71 JPY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 61,38 JPY je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 4 Analysten durchschnittlich auf 455,85 Milliarden JPY, gegenüber 401,13 Milliarden JPY im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at