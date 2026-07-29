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29.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SKYLARK legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SKYLARK stellt voraussichtlich am 13.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 17,04 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 10,15 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SKYLARK 15,47 JPY je Aktie vermeldete.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll SKYLARK in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,83 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 117,87 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 109,31 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 5 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 88,43 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 73,62 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 5 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 494,70 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 457,79 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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