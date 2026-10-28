Erste Schätzungen: SKYLARK öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SKYLARK präsentiert voraussichtlich am 12.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

1 Analyst schätzt, dass SKYLARK für das jüngste Quartal einen Gewinn je Aktie von 29,01 JPY vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 25,64 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 2 Analysten einen Zuwachs von 8,37 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 128,60 Milliarden JPY gegenüber 118,67 Milliarden JPY im Vorjahrszeitraum.

Insgesamt erwarten 7 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 93,31 JPY je Aktie, gegenüber 73,62 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 7 Analysten durchschnittlich auf 499,69 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 457,79 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at