Skyward Specialty Insurance Group Aktie

Skyward Specialty Insurance Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3D4VU / ISIN: US8309401029

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Skyward Specialty Insurance Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Skyward Specialty Insurance Group wird voraussichtlich am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Skyward Specialty Insurance Group noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite soll Skyward Specialty Insurance Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 434,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Skyward Specialty Insurance Group 304,5 Millionen USD umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD im Vergleich zu 2,87 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,15 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Skyward Specialty Insurance Group Inc Registered Shs

mehr Nachrichten

Analysen zu Skyward Specialty Insurance Group Inc Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Skyward Specialty Insurance Group Inc Registered Shs 43,98 -0,11% Skyward Specialty Insurance Group Inc Registered Shs

Letzte Top-Ranking Nachrichten

11:44 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
09:37 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Bitcoin und KI-Sorgen belasten nur kurzzeitig: Dow erstmals über 50.000 Punkten -- ATX und DAX gehen fester ins Wochenende -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich tiefer
Der heimische sowie der deutsche Markt notierten vor dem Wochenende höher. Der Dow erreichte ein Allzeithoch. Die wichtigsten asiatischen Indizes präsentierten sich am Freitag mehrheitlich schwächer.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen