Erste Schätzungen: Skyward Specialty Insurance Group stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Skyward Specialty Insurance Group wird voraussichtlich am 23.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,03 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Skyward Specialty Insurance Group noch 0,350 USD je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite soll Skyward Specialty Insurance Group 6 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 434,1 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 42,57 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Skyward Specialty Insurance Group 304,5 Millionen USD umsetzen können.
Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,86 USD im Vergleich zu 2,87 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich bei 2,16 Milliarden USD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 1,15 Milliarden USD.
