Erste Schätzungen: Skyward Specialty Insurance Group veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Skyward Specialty Insurance Group wird voraussichtlich am 04.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Skyward Specialty Insurance Group 0,930 USD je Aktie eingenommen.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 710,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 121,56 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 320,8 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,89 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 4,07 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,72 Milliarden USD, gegenüber 1,42 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at