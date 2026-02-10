Erste Schätzungen: SkyWater Technology mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SkyWater Technology präsentiert voraussichtlich am 25.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

In Sachen EPS gehen 6 Analysten von einem durchschnittlichen Verlust von -0,017 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SkyWater Technology noch -0,010 USD je Aktie verloren.

Beim Umsatz gehen 6 Analysten von einem Zuwachs von 112,03 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 160,1 Millionen USD gegenüber 75,5 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 0,032 USD je Aktie, gegenüber -0,140 USD je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 7 Analysten durchschnittlich bei 431,1 Millionen USD. Im Fiskaljahr zuvor waren 342,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at