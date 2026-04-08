SkyWest Aktie
WKN: 878075 / ISIN: US8308791024
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08.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SkyWest gewährt Anlegern Blick in die Bücher
SkyWest veröffentlicht voraussichtlich am 23.04.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Die Schätzungen von 6 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 2,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SkyWest 2,42 USD je Aktie eingenommen.
6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 4,60 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 948,5 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 992,1 Millionen USD aus.
Die Prognosen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 11,29 USD, gegenüber 10,35 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4,31 Milliarden USD im Vergleich zu 4,06 Milliarden USD im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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