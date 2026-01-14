Erste Schätzungen: SkyWest legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SkyWest wird voraussichtlich am 29.01.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,16 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 2,34 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten ein Plus von 4,99 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 991,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 944,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 10,21 USD, gegenüber 7,77 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 6 Analysten durchschnittlich 4,03 Milliarden USD im Vergleich zu 3,53 Milliarden USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at