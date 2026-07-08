SkyWest Aktie

SkyWest für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 878075 / ISIN: US8308791024

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
08.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SkyWest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SkyWest stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,53 USD je Aktie gegenüber 2,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SkyWest in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,37 Milliarden USD, gegenüber 4,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu SkyWest Inc.

mehr Nachrichten

Analysen zu SkyWest Inc.

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

SkyWest Inc. 84,94 -0,49% SkyWest Inc.

Letzte Top-Ranking Nachrichten

05.07.26 Gold, Öl & Co. in KW 27: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
05.07.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 27
04.07.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
04.07.26 KW 27: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
03.07.26 KW 27: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX und DAX letztlich tief im Minus -- US-Börsen schließen uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt sowie der deutsche Leitindex gaben am Mittwoch ab. Die Wall Street präsentierte sich uneinheitlich. An den Märkten in Asien ging es zur Wochenmitte in unterschiedliche Richtungen.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen