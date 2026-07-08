Erste Schätzungen: SkyWest legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SkyWest stellt voraussichtlich am 23.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 2,53 USD je Aktie gegenüber 2,91 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SkyWest in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,43 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,04 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

6 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 10,82 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 10,35 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 4,37 Milliarden USD, gegenüber 4,06 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at