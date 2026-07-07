Erste Schätzungen: SL Green Realty legt Quartalsergebnis vor

SL Green Realty äußert sich voraussichtlich am 22.07.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 4 Analysten von einem Verlust von -0,589 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,160 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll SL Green Realty mit einem Umsatz von insgesamt 180,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 8 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 250,7 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 28,09 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 4 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -2,524 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -1,610 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt von insgesamt 688,7 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,03 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at