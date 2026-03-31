SL Green Realty Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A3DWA3 / ISIN: US78440X8873
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31.03.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SL Green Realty verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
SL Green Realty wird voraussichtlich am 15.04.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten schätzen im Schnitt, dass SL Green Realty im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,678 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,300 USD je Aktie gewesen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 35,15 Prozent auf 160,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SL Green Realty noch 247,6 Millionen USD umgesetzt.
5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Verlust von -2,576 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -1,610 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 646,8 Millionen USD, gegenüber 1,03 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.
Redaktion finanzen.at
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