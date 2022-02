Erste Schätzungen: Sleep Country Canada legt Quartalsergebnis vor

Sleep Country Canada wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 03.03.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2021 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen im Schnitt, dass Sleep Country Canada im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,668 CAD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,740 CAD je Aktie gewesen.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 248,6 Millionen CAD – das wäre ein Abschlag von 0,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 248,9 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 7 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 2,49 CAD, gegenüber 1,95 CAD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 890,9 Millionen CAD im Vergleich zu 757,7 Millionen CAD im entsprechend vorherigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at