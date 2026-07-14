Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A40MRG / ISIN: US8313491057

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14.07.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Slide Insurance präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Slide Insurance wird voraussichtlich am 28.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 6 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,853 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Slide Insurance 0,560 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 3 Analysten ein Plus von 80,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 471,9 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 261,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

6 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,36 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 4 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 1,69 Milliarden USD, gegenüber 1,16 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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