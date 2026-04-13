Slide Insurance Holdings, Incorporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A40MRG / ISIN: US8313491057
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Slide Insurance veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
Slide Insurance lässt sich voraussichtlich am 28.04.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Slide Insurance die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,843 USD aus. Im letzten Jahr hatte Slide Insurance einen Gewinn von 8,94 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 15,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 326,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 281,6 Millionen USD umgesetzt.
Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 6 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,32 USD je Aktie, gegenüber 3,36 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 4 Analysten durchschnittlich bei 1,78 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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