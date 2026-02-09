Erste Schätzungen: Slide Insurance zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Slide Insurance stellt voraussichtlich am 24.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,878 USD je Aktie gegenüber 0,600 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz gehen 2 Analysten von einem Zuwachs von 111,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 504,5 Millionen USD gegenüber 238,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

5 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,00 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,61 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,49 Milliarden USD, gegenüber 846,1 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

Redaktion finanzen.at