Erste Schätzungen: SLM stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

SLM wird voraussichtlich am 23.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 11 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,04 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SLM noch ein Gewinn pro Aktie von 1,40 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 40,09 Prozent auf 520,1 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte SLM noch 868,1 Millionen USD umgesetzt.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,77 USD im Vergleich zu 3,46 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,84 Milliarden USD, gegenüber 3,13 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at