Erste Schätzungen: SM Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SM Energy veröffentlicht voraussichtlich am 25.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

15 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,876 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,64 USD erwirtschaftet worden.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten eine Verringerung von 10,00 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 767,0 Millionen USD gegenüber 852,2 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Die Erwartungen von 15 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 5,47 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,67 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 11 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 3,27 Milliarden USD, gegenüber 2,69 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at