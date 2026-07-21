Erste Schätzungen: SM Energy mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SM Energy wird voraussichtlich am 05.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 16 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 1,93 USD. Dies würde einem Zuwachs von 9,66 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SM Energy 1,76 USD je Aktie vermeldete.

In Sachen Umsatz gehen 12 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,00 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 151,82 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte SM Energy einen Umsatz von 792,9 Millionen USD eingefahren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 16 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 6,96 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 5,64 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich auf 7,17 Milliarden USD, gegenüber 3,15 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at