WKN DE: A3CSFU / ISIN: NO0011008971

29.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Smartcraft ASA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Smartcraft ASA wird voraussichtlich am 13.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,152 NOK gegenüber 0,150 NOK im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 144,5 Millionen NOK aus – das entspräche einem Plus von 6,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 136,3 Millionen NOK in den Büchern standen.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,625 NOK im Vergleich zu 0,630 NOK im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 560,6 Millionen NOK, gegenüber 510,8 Millionen NOK im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

