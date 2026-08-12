SmartCraft Group AB Aktie

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WKN DE: A4273S / ISIN: SE0027597691

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12.08.2026 06:21:35

Erste Schätzungen: SmartCraft Group (publ) Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

SmartCraft Group (publ) Registered veröffentlicht voraussichtlich am 27.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,185 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 15,62 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SmartCraft Group (publ) Registered 0,160 SEK je Aktie vermeldete.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 142,7 Millionen SEK – das würde einem Zuwachs von 8,16 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 131,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden.

Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,703 SEK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,470 SEK einfahren können. Beim Umsatz gehen 3 Analysten von durchschnittlich 574,0 Millionen SEK aus, nachdem im Vorjahr 527,9 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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