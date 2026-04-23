Erste Schätzungen: SmartCraft Group (publ) Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

SmartCraft Group (publ) Registered wird voraussichtlich am 08.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 4 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,172 SEK. Dies würde einem Zuwachs von 32,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SmartCraft Group (publ) Registered 0,130 SEK je Aktie vermeldete.

4 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,51 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 132,1 Millionen SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 140,7 Millionen SEK aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,676 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,470 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 586,4 Millionen SEK, gegenüber 527,9 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at