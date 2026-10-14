Erste Schätzungen: Smartoprics Group AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Smartoprics Group AS Registered wird voraussichtlich am 29.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,039 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 NOK erwirtschaftet worden.

Die durchschnittliche Umsatzprognose von 4 Analysten für das vergangene Quartal liegt bei 30,8 Millionen USD, während im Vorjahresquartal ein Umsatz von 191,9 Millionen NOK erzielt wurde.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,116 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,500 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 117,6 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 781,6 Millionen NOK in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at