Erste Schätzungen: SmartStop Self Storage REIT A legt Quartalsergebnis vor
SmartStop Self Storage REIT A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 25.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 5 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,155 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte SmartStop Self Storage REIT A -0,070 USD je Aktie erwirtschaftet.
Im abgelaufenen Quartal soll SmartStop Self Storage REIT A nach den Prognosen von 4 Analysten 62,0 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,29 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,6 Millionen USD umgesetzt worden.
Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 5 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -0,036 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,370 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 6 Analysten durchschnittlich auf 240,7 Millionen USD, gegenüber 237,0 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.
