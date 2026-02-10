Erste Schätzungen: SmartStop Self Storage REIT zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

SmartStop Self Storage REIT wird voraussichtlich am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,155 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte SmartStop Self Storage REIT -0,070 USD je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite erwarten 4 Analysten ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 62,0 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 60,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,036 USD, gegenüber -0,370 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 240,7 Millionen USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 237,0 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at