SMC Aktie

WKN: 874794 / ISIN: JP3162600005

28.01.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SMC stellt voraussichtlich am 12.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass SMC im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 571,31 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 660,82 JPY je Aktie gewesen.

7 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 6,13 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 195,40 Milliarden JPY. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 207,37 Milliarden JPY aus.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2432,35 JPY im Vergleich zu 2444,61 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 14 Analysten durchschnittlich bei 823,43 Milliarden JPY, gegenüber 792,11 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

Nachrichten zu SMC Corp.

Analysen zu SMC Corp.

Aktien in diesem Artikel

SMC Corp.

