Erste Schätzungen: SMC mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SMC wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende voraussichtlich am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 643,66 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 18,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 543,79 JPY erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 8 Analysten ein Plus von 20,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 241,64 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 200,18 Milliarden JPY umgesetzt.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 2907,33 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 2640,04 JPY je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 994,47 Milliarden JPY aus im Gegensatz zu 842,54 Milliarden JPY Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at