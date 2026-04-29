Erste Schätzungen: SMC öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SMC wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 655,25 JPY. Dies würde einem Zuwachs von 16,11 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem SMC 564,33 JPY je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll SMC in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 12,48 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 226,82 Milliarden JPY im Vergleich zu 201,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Insgesamt erwarten 14 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2515,84 JPY je Aktie, gegenüber 2444,61 JPY je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 834,58 Milliarden JPY fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 792,11 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at