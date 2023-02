Erste Schätzungen: SmileDirectClub präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

SmileDirectClub präsentiert in der voraussichtlich am 28.02.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2022 endete.

5 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,206 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 6 Analysten eine Verringerung von 28,27 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 90,6 Millionen USD gegenüber 126,3 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das beendete Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,709 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch -0,870 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 474,2 Millionen USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 637,6 Millionen USD waren.

