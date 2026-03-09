Erste Schätzungen: Smithfield Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Smithfield Foods veröffentlicht voraussichtlich am 24.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

7 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,677 USD. Das entspräche einem Zuwachs von 25,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,540 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten ein Plus von 4,08 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 4,14 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 3,98 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,39 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,51 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 15,41 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 14,14 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at