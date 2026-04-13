Smithfield Foods Aktie
WKN DE: A40ZZF / ISIN: US8322482071
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Smithfield Foods gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Smithfield Foods wird voraussichtlich am 28.04.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,589 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,570 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 1,86 Prozent auf 3,70 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 3,77 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,66 USD, wohingegen im Vorjahr noch 2,51 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 6 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,68 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 15,58 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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