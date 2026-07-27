Smithfield Foods Aktie
WKN DE: A40ZZF / ISIN: US8322482071
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27.07.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: Smithfield Foods präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Smithfield Foods präsentiert in der voraussichtlich am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.
7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,618 USD. Im Vorjahresquartal waren 0,480 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
4 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 3,65 Milliarden USD – das würde einem Abschlag von 4,21 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 3,81 Milliarden USD erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 8 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 2,65 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 2,51 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 6 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 15,73 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 15,58 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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