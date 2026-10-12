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WKN DE: A40ZZF / ISIN: US8322482071

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12.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Smithfield Foods zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Smithfield Foods wird voraussichtlich am 27.10.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,304 USD gegenüber 0,630 USD im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Smithfield Foods in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,78 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 3,68 Milliarden USD im Vergleich zu 3,78 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 7 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 2,20 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 2,51 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich auf 15,51 Milliarden USD, gegenüber 15,58 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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