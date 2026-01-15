Erste Schätzungen: SMS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

SMS wird voraussichtlich am 30.01.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

1 Analyst schätzt, dass SMS im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,270 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,19 JPY je Aktie gewesen.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 5,71 Prozent auf 13,79 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 13,04 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 85,13 JPY prognostiziert. Im Vorjahr waren es 70,96 JPY je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 7 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 65,06 Milliarden JPY umgesetzt werden sollen, gegenüber 60,95 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at