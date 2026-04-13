SMS Aktie
WKN DE: A0QZNP / ISIN: JP3162350007
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13.04.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SMS informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
SMS präsentiert voraussichtlich am 28.04.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 25,56 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte SMS noch 25,93 JPY je Aktie eingenommen.
5 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 8,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 16,07 Milliarden JPY. Dementsprechend gehen die Experten bei SMS für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 17,48 Milliarden JPY aus.
Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 81,41 JPY im Vergleich zu 70,96 JPY im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 64,75 Milliarden JPY, gegenüber 60,95 Milliarden JPY im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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