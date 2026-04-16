Smurfit Westrock Aktie

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WKN DE: A40C7D / ISIN: IE00028FXN24

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16.04.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: Smurfit Westrock präsentiert Quartalsergebnisse

Smurfit Westrock wird voraussichtlich am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Prognosen von 10 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,406 USD. Dies würde einer Verringerung von 44,38 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Smurfit Westrock 0,730 USD je Aktie vermeldete.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 0,93 Prozent auf 7,59 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Smurfit Westrock noch 7,66 Milliarden USD umgesetzt.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 2,46 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,34 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 16 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 31,70 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 31,18 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at

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