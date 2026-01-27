Smurfit Westrock Aktie
Erste Schätzungen: Smurfit Westrock stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Smurfit Westrock gibt voraussichtlich am 11.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
9 Analysten schätzen, dass Smurfit Westrock für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,500 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,280 USD je Aktie erwirtschaftet.
9 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 0,79 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 7,54 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,60 Milliarden USD aus.
Die Erwartungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 2,42 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,820 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 15 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 31,23 Milliarden USD, gegenüber 21,11 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.
