Erste Schätzungen: Snap legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Wie Snap mit der kommenden Bilanz abschneiden könnte, erfahren Sie hier.

Snap veröffentlicht voraussichtlich am 06.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 32 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,072 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Snap noch ein Verlust pro Aktie von -0,080 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 36 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 11,84 Prozent auf 1,52 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 1,36 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 37 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,130 USD, gegenüber -0,270 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 41 Analysten im Durchschnitt 6,71 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 5,93 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at