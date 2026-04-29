Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

SNC-Lavalin Group wird voraussichtlich am 14.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Schnitt gehen 12 Analysten von einem Gewinn von 0,754 CAD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,400 CAD je Aktie erzielt worden.

SNC-Lavalin Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,75 Milliarden CAD abgeschlossen haben – davon gehen 11 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,42 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,54 Milliarden CAD erwirtschaftet worden waren.

13 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,98 CAD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 15,48 CAD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 11,77 Milliarden CAD, gegenüber 10,96 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at