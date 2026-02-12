SNC-Lavalin Group Aktie
WKN DE: A40787 / ISIN: CA04764T1049
|
12.02.2026 06:21:34
Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
SNC-Lavalin Group gibt voraussichtlich am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,976 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CAD erwirtschaftet worden.
11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,53 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,84 Milliarden CAD aus.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,48 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,62 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,89 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 9,57 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
