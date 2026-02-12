SNC-Lavalin Group Aktie

SNC-Lavalin Group für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A40787 / ISIN: CA04764T1049

12.02.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

SNC-Lavalin Group gibt voraussichtlich am 27.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

12 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,976 CAD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,300 CAD erwirtschaftet worden.

11 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 12,30 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,53 Milliarden CAD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,84 Milliarden CAD aus.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 13 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 3,48 CAD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 1,62 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,89 Milliarden CAD aus, im Gegensatz zu 9,57 Milliarden CAD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at

Nachrichten zu SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs

Analysen zu SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs

Aktien in diesem Artikel

SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs 56,50 -0,88% SNC-Lavalin Group Inc Registered Shs

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Inflationsdaten: ATX tiefrot -- DAX stabil -- Wall Street eröffnet wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich vor dem Wochenende schwach. Der deutsche Leitindex nimmt Anlauf für die 25.000-Punkte-Hürde. Die Wall Street tritt auf der Stelle. Die wichtigsten asiatischen Indizes verbuchten am Freitag Verluste.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

