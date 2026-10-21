SNC-Lavalin Group Aktie

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WKN DE: A40787 / ISIN: CA04764T1049

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21.10.2026 06:21:34

Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

SNC-Lavalin Group wird voraussichtlich am 05.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 12 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,10 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SNC-Lavalin Group noch ein Gewinn pro Aktie von 0,880 CAD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 11 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 7,78 Prozent auf 3,02 Milliarden CAD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,80 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr rechnen 13 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 3,99 CAD im Vergleich zu 15,48 CAD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 13 Analysten durchschnittlich bei 12,12 Milliarden CAD, gegenüber 10,96 Milliarden CAD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

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