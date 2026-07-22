Erste Schätzungen: SNC-Lavalin Group präsentiert Quartalsergebnisse

SNC-Lavalin Group öffnet voraussichtlich am 06.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal.

12 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,919 CAD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 93,13 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 13,37 CAD je Aktie erzielt worden waren.

Den Umsatz betreffend erwarten 11 Analysten einen Zuwachs von 6,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 2,88 Milliarden CAD gegenüber 2,70 Milliarden CAD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 13 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,96 CAD je Aktie, gegenüber 15,48 CAD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 13 Analysten durchschnittlich bei 11,98 Milliarden CAD. Im Vorjahr waren 10,96 Milliarden CAD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at