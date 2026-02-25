Erste Schätzungen: SNDL öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

SNDL wird voraussichtlich am 12.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,015 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei SNDL noch ein Verlust pro Aktie von -0,180 USD in den Büchern gestanden.

Die Umsatzschätzungen von 2 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 258,0 Millionen CAD, was einem Umsatz von 184,3 Millionen USD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,080 CAD im Vergleich zu -0,260 USD im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 951,9 Millionen CAD, gegenüber vorherig erwirtschafteten 671,9 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at