Snowflake wird voraussichtlich am 02.12.2026 die Bücher zum am 31.10.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Schätzungen von 41 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,599 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,870 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

38 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 36,40 Prozent auf 1,65 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 45 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,22 USD, wohingegen im Vorjahr noch -3,950 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 46 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,33 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 4,68 Milliarden USD waren.

Redaktion Finanzen.net