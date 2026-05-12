Erste Schätzungen: Snowflake vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Snowflake präsentiert voraussichtlich am 27.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.04.2026 beendeten Jahresviertel.

43 Analysten schätzen im Schnitt, dass Snowflake im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -1,290 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Snowflake in dem im April abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 27,04 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 40 Analysten durchschnittlich bei 1,32 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,04 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

46 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,79 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren -3,950 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 44 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 5,92 Milliarden USD, gegenüber 4,68 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at