Erste Schätzungen: So-Young International legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

So-Young International präsentiert in der voraussichtlich am 25.03.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,681 CNY aus. Im Vorjahresquartal waren -0,820 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Basierend auf den Einschätzungen von 2 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 436,7 Millionen CNY erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 51,4 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,856 CNY je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Verlust von -0,790 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 1,50 Milliarden CNY, gegenüber 203,8 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at