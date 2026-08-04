Erste Schätzungen: Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs stellt voraussichtlich am 19.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

9 Analysten schätzen, dass Sociedad Quimica y Minera de Chile ADRs für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,310 USD je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 11 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 2,24 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 113,83 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,05 Milliarden USD in den Büchern standen.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 16 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 6,71 USD aus. Im Vorjahr waren 2,06 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 8,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 4,57 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at